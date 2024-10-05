Samanyolu Haber /Ekonomi / Marketlerde yeni zam dalgası: A'dan Z'ye tüm ürünlerin fiyatı değişti /05 Ekim 2024 09:20

Marketlerde yeni zam dalgası: A'dan Z'ye tüm ürünlerin fiyatı değişti

Marketler, yeni yılın başındaki asgari ücret zammını beklemeden, ayçiçeği ve zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, çay ve şeker, tuvalet kâğıdı, peçeteler ile ev ve kişisel temizlik malzemelerinde fiyat artışına gitti. Ürünlerin etiketleri yeniden değişti.

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Akaryakıt, döviz ve asgari ücrette uzun zamandır değişiklik olmamasına rağmen, marketler zam furyasına başladı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ayçiçeği ve zeytinyağı, peynir, süt ve süt ürünleri, çay ve şeker, tuvalet kâğıdı ve peçeteler, ev temizlik ürünlerinde etiket değişti.

Bazı market çalışanları da etiketlerin değiştirilmeye başladığını doğruladı.

Öte yandan marketler arasındaki fiyat farklılıkları da artmaya başladı. Aynı bölge, hatta aynı caddedeki iki ayrı markette aynı ürünün fiyatında 51 lira fark olduğu görüldü.

"GİDERLERİMİZ ARTIYOR" SAVUNMASI

Bir zincir mağazanın bölge müdürü, zamları şu sözlerle savundu:

-Üretim ve girdi maliyetlerindeki artış, depolama ve enerji giderleri raflara zam olarak yansıyor. Bu çok doğal… Ayrıca lojistik giderleri de önemli bir zam sebebi. Geçen yıla göre ciddi değişimler yok.

-Ancak belli gruplarda fiyatlar artıyor. Bunu yalnızca market kârı olarak görmemek gerek. Toptancı ve üreticiden gelen ürünler de zamlanıyor. Bu zamlar fırsatçılık değil, işletmelerin ayakta kalabilmesi için gerekli adımlar. Ayrıca iş yeri kiralarında da yüzde 60’ı geçen zamlar yapıldı. Bunların tamamı gider olarak ürün fiyatlarına yansıyor.

TİCARET BAKANLIĞI CEZA KESİYOR

Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül itibarıyla fahiş fiyat denetimleri ve sektör bazlı denetimler kapsamında 1.274 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 327 milyon 376 bin 495 TL idari para cezası kestiğini duyurmuştu.

Bakanlık ayrıca denetimlerin devam ettiğini ve piyasada fırsatçılık yapanlara gerekli müdahalenin yapıldığını açıklamıştı.

Ayrıca stokçuluk ve fırsatçılık yapan şirketlere bir yıl içinde üç kere yakalanmaları durumunda kapatma cezası uygulanacağı uyarısı yapılmıştı.
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