Samanyolu Haber /Gündem / Markette dehşet anları! Görenler gözlerine inanamadı /08 Nisan 2021 13:56

Markette dehşet anları! Görenler gözlerine inanamadı

Tayland'da yaşanan inanılmaz olay bir market müşterisinin çekip sosyal medyada paylaştığı videoyla birlikte tüm dünyada viral haline geldi. Bir anda markete girerek raflara tırmanmaya başlayan dev kertenkele etraftaki herkesin yüreğini ağzına getirdi. Binlerce kez paylaşılan videoya sosyal medya kullanıcıları hem korku dolu hem de esprili yorumlar yaptı.

Markette dehşet anları!

Tayland'da 24 saat açık bir markete alışveriş yapmak için giren genç kadın kayda aldığı görüntülerin tüm dünyada gündem olacağından habersizdi.

Ülkenin Nakhon Pathom kentinde yaşayan Narimpa Tangsin adlı kadın, markete alışveriş yapmak için girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında dili tutuldu. Markete bir anda dalan dev kertenkele markette bulanan müşterilere dehşeti yaşattı.

Boyutlarından beklenmeyen bir çeviklikle bir anda yiyecek ve içeceklerin bulunduğu raflara tırmanmaya başlayan hayvan etraftaki insanların korku dolu çığlıklarına aldırmadı bile.

Narimpa Tangsin'in Facebook hesabında yayınladığı görüntülerde, dev kertenkelenin içecek dolabını bırakıp süt reyonuna tırmanmaya başladığı görülüyor. Süt kutularını devirerek en üst rafa kadar çıkan dev kertenkele, müşterilerin haykırışlarına aldırmıyor. Kertenkele, en üst rafa ulaştığında ise uzanıp dinlenmeye başladığı görülüyor.


Müşteriler olayın şokunu atlattıktan sonra Tayland'ın başkenti Bangkok'un hemen dışındaki markete çağrılan kurtarma ekipleri dev kertenkeleyi sürükleyerek dışarı çıkardı, böylece dakikalarca süren korku dolu anlar da sona ermiş oldu.
Olay anının Twitter, Facebook gibi sosyal medya sitelerinde paylaşılmasıyla birlikte korku dolu yorumlar kadar esprili yorumlar da dikkat çekti. Çoğu kullanıcı 'Çok açken ben', 'Karantina sonrası ben' gibi şakalar yaparak takipçilerini güldürdü.

Yetkililer olaydan sonra Asya'da görülen dev kertenkeleler, Tayland'da şehir merkezlerinin çevresindeki kanal ve göllerde yaşıyor. Bu korkutucu hayvanlar çoğu zaman balık, yılan ve kurbağa gibi hayvanları yiyerek besleniyor. İnsanlara çoğunlukla zarar vermeyen bu dev kertenkeleler insanlara nadir saldırıyor ve saldırı esnasında ısırabiliyor.


Öte yandan nadir de olsa insanları ısıran bu hayvanların tükürüğünde bulunan zararlı bakteriler tehlike yaratabiliyor. Dev kertenkelenin insanlara aldırmadan markete dalmasının koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanması olduğunu düşünenler de var.
Dev kertenkeleler Asya ülkeleri dışında Sahra Çölü, Avustralya ve bazı Pasifik adalarında da görülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Markette dehşet anları! Görenler gözlerine inanamadı Sonraki Haber >>

Markette dehşet anları!

Markette dehşet anları!

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Uygurları PKK'ya benzetti

Uygurları PKK'ya benzetti

"Seni gidi algıcı seni"

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

Türkiye iyi yönetilmiyor

Türkiye iyi yönetilmiyor

"Yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz"

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:01:55