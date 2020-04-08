Samanyolu Haber /Gündem / Markette hapşıran kişiye para cezası kesildi /08 Nisan 2020 20:57

Markette hapşıran kişiye para cezası kesildi

Karabük'te meydana gelen olayda, hapşıran müşteriye 392 TL para cezası kesildiği öğrenildi.Korona virüs nedeniyle zor günler yaşayan ülkemizin çeşitli yerlerinden dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde marketler zincirinde kasiyere doğru hapşıran bir müşteriye şikayet üzerine koro navirüs tedbirleri kapsamında insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL ceza kesildi. 

Olay, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren bir marketler zincirinde meydana geldi. iddiaya göre, markette alışveriş yapan A.K isimli şahıs, kasiyere doğru hapşırdı. Yaşanan tartışmanın ardından kasiyerin şikayeti üzerine gelen polis ekipleri, A.K.'ye insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL para cezası kesti.    
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