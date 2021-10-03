Samanyolu Haber /Gündem / Marketten alışveriş yapan Erdoğan: Fiyatlar gayet uygun /03 Ekim 2021 23:46

Marketten alışveriş yapan Erdoğan: Fiyatlar gayet uygun

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı’daki Tarım Kredi Kooperatifin’in açtığı satış mağazasına uğrayıp alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan ve Kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti.

Ürünleri inceleyip market arabasına koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, mağazadaki vatandaşlarla sohbet etti. Burada yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan, ödemesini nakit yaptıktan sonra marketten ayrıldı.

‘PİYASAYI BALANSE ETMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ’

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Tabii süratle 500 metre kareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat buradan yaptığım alışverişle bunu gördüm ve bundan dolayı da mutluyum” dedi.
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