Samanyolu Haber /Sağlık / Marketten dönünce kıyafet değiştirmeli mi? /19 Nisan 2020 15:34

Marketten dönünce kıyafet değiştirmeli mi?

Koronavirüsün (Covid-19) bulaşma yolları tartışılmaya devam ediyor. Kimi bilim insanları, virüsün dört metrelik mesafede bile bulaşıcı olabileceğini belirtirken, havada asılı kalarak enfekte etme ihtimaline de dikkat çekiyor.

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Peki virüs, kıyafette, saç, sakal ve ayakkabıda barınabiliyor mu?

Independent Türkçe'nin haberine göre, sadece alışveriş için market, eczane gibi noktalara gidenlerin evlerine döndükten sonra kıyafet değiştirmeleri ya da duş almaları gerekmiyor. Ancak el yıkamak bir zorunluluk.

Virüsün bulaştığı bir kişiden gelen hapşırık veya öksürük damlacıkların havada iletilebileceği doğru olsa da, çoğunun yere düşeceği, bu nedenle kıyafet değiştirmenin gerekli olmadığı belirtiliyor.

Bir başka yoruma göreyse, virüsü taşıyan viral parçacıklar havada yarım saat kadar süzülebiliyor. Konuyla ilgili konuşan Virginia Tech'den aerosol bilimcisi Linsey Marr, "Bir süre havada süzülecek kadar küçük bir damlacık, aerodinamik nedeniyle kıyafetler üzerinde birikmez. Bu damlacıklar ancak vücudunuzun ve giysilerinizin etrafındaki havada hareket edecek kadar küçüktür" ifadelerini kullanıyor.

Marr'a göre, hareket ettikçe havayı yolumuzdan itiyoruz ve böylece parçacıkların çoğu da yoldan çekiliyor.

Sosyal mesafe kuralına uyarak başkaları ile arasına fiziki mesafe koyan kişilerin saç ve sakalları aracılığıyla virüs taşıma ihtimali de pek bulunmuyor. Biri başınızın arkasına hapşırsa bile saçınıza düşen herhangi bir damlacığın enfeksiyon kaynağı olması da ihtimaller arasında pek yok.

Bu durumla ilgili Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Andrew Janowski, "Diyelim ki etrafınızda hapşıran biri var. Hapşırmada X miktarında virüs saçılıyor. Size düşen çok fazla damla olmalı" yorumunu yapıyor ve ekliyor:

"O zaman saçlarınızın veya giysilerinizin, viral partiküllerde zaten önemli bir azalma olan damlacıkların bulunduğu kısmına dokunmanız gerekir. Ardından yüzünüzün herhangi bir kısmına dokunmanız gerekir. Gerçekleşmesi gereken olaylar dizisini ve bunların doğru şekilde gerçekleşmesi gerektiğini düşündüğünüzde, bu çok düşük bir risk haline geliyor."

Bir diğer merak edilen konu ise, kargo ve paketler aracılığıyla virüsün bulaşma ihtimali olup olmadığı. 

Yine uzmanlara göre, bu ihtimal hayli düşük ve sadece teoride mümkün. Bugüne dek, paket açarken ya da gazetesi aracılığıyla virüs kapan bir vaka bildirimi yapılmadı.

Yine de paketi taşıyıp gazeteyi okuduktan sonra elleri yıkamakta fayda var. New England Journal’da yayımlanan bir çalışmaya göre paketlere dokunmadan önce 24 saat bekletmek de bir çözüm.
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