Samanyolu Haber /Gündem / Marmara Adası 6 saattir karanlıkta! /29 Aralık 2019 23:51

Marmara Adası 6 saattir karanlıkta!

Elektrik kablolarının denizden ulaştığı Marmara Adası'na 6 saattir elektrik verilemiyor. Arıza konusunda henüz bir tespitin yapılmadığı, kesintiye denizdeki fırtına dolayısı ile müdahale edilemiyor.

SHABER3.COM

Balıkesir'de kış nüfusu 10 binlerde olan Marmara Adası'nda elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Elektrik kablolarının denizin altından geldiği adaya 6 saattir elektrik verilemiyor.

Elektrik kablolarının denizden ulaştığı Marmara Adası'na 6 saattir elektrik verilemiyor. 

Arızanın sebebine dair henüz bir tespitin yapılmadığı belirtilirken, kesintiye denizdeki fırtına dolayısı ile müdahale edilemediği kaydedildi. 

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Bir geminin elektrik kablolarını kopartması ihtimali üzerinde durulurken, vatandaşlar arızanın bir an önce giderilmesini istiyor.

Şiddetli fırtına sebebiyle yarın da Marmara Adası'na olan tüm seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Marmara Adası 6 saattir karanlıkta! Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın danışmanı: Ortamı hazırlıyoruz...

Erdoğan'ın danışmanı: Ortamı hazırlıyoruz...

Polisin kan donduran intikam yemini!

Polisin kan donduran intikam yemini!

Üniversite mezunuyum, bulaşık yıkıyorum!

Üniversite mezunuyum, bulaşık yıkıyorum!

Perinçek'le aynı sahnede türkü söyledi: Doğu arkadaş...

Perinçek'le aynı sahnede türkü söyledi: Doğu arkadaş...

'Yaşadıklarımızla hayattan ihraç edildik

'Yaşadıklarımızla hayattan ihraç edildik

Raylara düşen adamı kurtardılar

Raylara düşen adamı kurtardılar

Uçak köprü altında sıkıştı

Uçak köprü altında sıkıştı

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

Kazadan ilginç kurtuluş!

Kazadan ilginç kurtuluş!

Deneme sürüsünde arabanın uçtuğunu öğrendi!

Deneme sürüsünde arabanın uçtuğunu öğrendi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:13:09