Marmara Adası 6 saattir karanlıkta!

Balıkesir'de kış nüfusu 10 binlerde olan Marmara Adası'nda elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Elektrik kablolarının denizin altından geldiği adaya 6 saattir elektrik verilemiyor.





Elektrik kablolarının denizden ulaştığı Marmara Adası'na 6 saattir elektrik verilemiyor.





Arızanın sebebine dair henüz bir tespitin yapılmadığı belirtilirken, kesintiye denizdeki fırtına dolayısı ile müdahale edilemediği kaydedildi.





VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ





Bir geminin elektrik kablolarını kopartması ihtimali üzerinde durulurken, vatandaşlar arızanın bir an önce giderilmesini istiyor.





Şiddetli fırtına sebebiyle yarın da Marmara Adası'na olan tüm seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.