Marmara Denizi ve Adalar için flaş karar

Bu kararın ardından Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği için seferberlik yürütüldü. İzmit Körfezi'nde de dip çamuru temizliği projesi gibi büyük çevre projeleri hayata geçirildi.





Marmara Denizi'nde 2021 yılında ortaya çıkan müsilaj sonrası 'Marmara Denizi Eylem Planı' hazırlandı.Eylem planı çerçevesinde 1,2 milyon hektarlık bölge, Kasım 2021'de 'Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi.ÖÇKB sonrası İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nde görevli 15 akademisyen 14 istasyonda, bölge üniversitelerinde görevli 22 akademisyen de 90 istasyonda 'Kara-Kıyı ve Denizel Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi'ni yürüttü.Bilim insanları, Marmara Bölgesi'ndeki adalarda 9'u endemik 815 bitki türünü, koruma altında olan 10 sürüngen, 51 memeli türünü saptadı.Ayrıca Prens Adaları'nda 27, Marmara Adası'nda 50, Kapıdağ Yarımadası'nda 36, Paşalimanı, Koyun ve Avşa Adası'nda 25, Ekinlik Adası'nda ise 26 kuş türü tespit edildi.Bölgenin uluslararası ölçekte, 'Marmara Denizi, Adalar ve Türk Boğazlar Sistemi'ni içermesinden dolayı zengin flora-faunası ile Karadeniz ve Akdeniz’in biyolojik çeşitliliği için büyük önem taşıdığı belirtildi.Biyolojik koridor olma özelliği ile de korunması gerekli nadir alanlardan olduğu bilimsel veriler ışığında bir kez daha ortaya kondu.Deniz ve ada ekosistemlerinin birbirini tamamladığı ve kıyı ekosistemlerinin önemi bilimsel raporlarla kayıt altına alındı.Yeni sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları genişletildi.Yeni karara göre; Balıkesir'in Bandırma-Yenice köyünde 485 hektarlık orman alanı, Çanakkale Kumkent bölgesinde 195 hektarlık alan, yine Çanakkale Kumkale Deltası'nda 108 hektarlık alan, Tekirdağ Uçmakdere'de 138 hektarlık orman alanı koruma bölgesine dahil edildi.Karar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'nde ekosistemin restorasyonunu sağlayacak koruma önlemlerini alacak.Bölgenin eşsiz yaşamsal döngüsünün devamını sağlamak amacıyla bilimsel çalışmaların süreceği kaydedildi.