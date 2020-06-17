Samanyolu Haber /Gündem / 'Marmara depremi olursa İstanbul'da tsunami Eyüp'e kadar gidebilir' /17 Haziran 2020 09:27

'Marmara depremi olursa İstanbul'da tsunami Eyüp'e kadar gidebilir'

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da yaşanacak olası bir büyük depremin ardından tsunami riski bulunduğunu belirterek "Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor, Eyüp'e bile gidebilir" uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Hem Marmara kıyılarını kazdık hem Türkiye kıyılarını. Marmara'da son 3 bin yıl içerisinde 25'ten fazla tsunami izi bulduk. En son 1894'te yaşanmış. Dolayısıyla Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor. Tsunami dalgaları dar kanallara girdiğinde mevcuttan daha yükseğe çıkabilir. Marmara'daki bir tsunami Eyüp'e bile gidebilir" dedi.

Haber Global televizyonunda açıklamalarda bulunan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bir izleyicinin sorduğu “İstanbul Maltepe’de yaşayanlar olası büyük bir depremde tsunamiden korkmalı mı?” sorusuna yanıt verdi.

'Marmara'da 3 bin yıl içerisinde 25'ten fazla tsunami izi bulduk'

Prof. Dr. Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Ben hem deprem uzmanıyım hem de tsunami uzmanıyım. Bu konuda uluslararası bir ekibin parçası olarak yayınlarımız da var. O bakımdan güvenilir bir bilgi verebilirim bu konuda. Hem Marmara kıyılarını kazdık hem Türkiye kıyılarını. Marmara’da son 3 bin yıl içerisinde 25’ten fazla tsunami izi bulduk. En son 1894’te yaşanmış. Dolayısıyla Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de 50’ye yakın senaryo var. Marmara’nın neresinde tsunami olursa, hangi yere, kaç dakikada ne kadar yükseklikte dalga gelir diye şeyler var. Bu bizim Marmara için gerçeğimiz."

'Eyüp'e bile gelebilir'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası bir tsunamide dalgaların yüksekliklerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Elbette bu tsunami okyanuslar kadar olmaz. Maksimum 3 metre ama 1 metrelik su bile öldürücüdür. Çünkü o dalgalar peş peşe gelen dalgalardır. Sahilde 100 metre, 200 metre bile girse geri çekildiğinde hem gelirken hem çekilirken çok fazla zarar verebilir. Tsunami dalgaları dar kanallara girdiğinde mevcuttan daha yükseğe çıkabilir. Marmara’daki bir tsunami Eyüp’e bile gidebilir. Bu tür varyasyonlar var."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Marmara depremi olursa İstanbul'da tsunami Eyüp'e kadar... Sonraki Haber >>

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Demir cevheri yüklü gemi battı

Demir cevheri yüklü gemi battı

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:33:35