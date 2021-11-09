Samanyolu Haber /Gündem / Marmara Üniversitesi Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili başvuruyu reddetti /09 Kasım 2021 21:25

Marmara Üniversitesi Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili başvuruyu reddetti

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diploması hakkında yaptığı bilgi edinme başvurusunu reddetti.

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Üniversite, “mezun olan öğrencilerimize ait bilgiler, kişisel verilerin gizliliği kapsamında olduğundan, reşit olan kişinin bilgisi, rızası ve onayı dışında yakın akrabası olsa dahi üçüncü kişilerle paylaşılmamaktır" yanıtını verdi.

HKP, Marmara Üniversitesi’ne, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın üniversite diploması hakkında 28 Nisan’da bilgi edinme başvurusu yapmıştı. Rektör adına başvuruyu yanıtlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, herhangi bir işlem yapmadıklarını bildirdi. Prof. Dr. Kurt’un yanıtı şöyle:

“Halkın Kurtuluş Partisi vekilleri olarak üniversitemize verdiğiniz ilgi tarihli dilekçe incelenmiştir. Üniversitemizde kayıtlı, ilişiği kesilmiş ve tabi olduğu müfredat programını tamamlayarak mezun olan öğrencilerimize ait bilgiler, kişisel verilerin gizliliği kapsamında olduğundan, reşit olan kişinin bilgisi, rızası ve onayı dışında yakın akrabası olsa dahi üçüncü kişilerle paylaşılmamaktır. ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ uyarınca ilgi tarihli dilekçede talep edilen belgeler ve bilgiler hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır.”
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