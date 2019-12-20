Samanyolu Haber /Gündem / Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması /20 Aralık 2019 00:07

Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması

Kurucuları arasında yer alan eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurma hamlesi sonrasında Marmara Üniversitesi'ne devredildiği açıklamam Şehir Üniversitesi ile ilgili olarak Marmara Üniversitesi'nden de bir açıklama geldi.

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Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK)'ün Şehir Üniversitesi kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 19.12.2019 tarihli toplantısında "Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun 17.12.2019 tarihli inceleme raporu ve 18.12.2019 tarihli kararı değerlendirildiğinde; İstanbul Şehir Üniversitesi'nin mevcut mali durumu itibariyle eğitim-öğretim faaliyetinin sürdürülemeyeceği; öğrencilerin ve akademik ve idari personelinin mağduriyetinin büyüyeceği ve eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamasının kaçınılmaz hale geleceği anlaşıldığından Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine" karar verilmiştir" hatırlatması yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesi, garantörlük ve hukuki sorumluluğunun bir gereği olarak, İstanbul Şehir Üniversitesi'ndeki eğitim-öğretim ve akademik faaliyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütecektir. İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin hakları Marmara Üniversitesi'nin garantörlüğü altındadır. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet ile karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınacağı hususunu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere bütün kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."
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