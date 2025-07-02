Samanyolu Haber /Gündem / Marmara yine depremle sarsıldı! /02 Temmuz 2025 14:21

Marmara yine depremle sarsıldı!

Dün Marmara'da yaşanan depremlerin ardından bugün İstanbul'da da hissedilen yeni bir deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Depremin yerin 12.91  kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi. 

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, meydana gelen depreme dair açıklama yaptı.
Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
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