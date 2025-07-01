Samanyolu Haber /Gündem / Marmara'da bir deprem daha! /01 Temmuz 2025 13:13

Marmara'da bir deprem daha!

Saat 11.47 civarında Marmara'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bursa, Yalova ve İstanbul'da şiddetli hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkezi Bursa Gemlik, büyüklüğü ise 3.9 olarak açıklandı. Son olarak yine aynı yerde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Marmara'da saat 11.47 civarında hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bursa, Yalova ve İstanbul'da şiddetli hissedildi. 

Marmara'daki yurttaşlar sosyal medyada #deprem etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda, depremi hissettiklerini yazdı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) depreme dair açıklama geldi.

AFAD, depremin Bursa, Gemlik merkezli ve 3.9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Sarsıntının derinliği ise 9.82 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ "4.0" DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 5.3 olarak açıkladı.

MARMARA'DA 4.2'LİK İKİNCİ DEPREM
Son olarak, saat 12.57'de yine Bursa, Gemlik'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin derinliği 10.14 kilometre olarak ölçüldü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Bursa Gemlik'teki ikinci depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da bir açıklama geldi.

X hesabından bir açıklama yapan Yerlikaya, "Bursa Gemlik’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
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