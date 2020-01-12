İstanbul'da dün Türkiye saati ile 16:37’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olarak açıklanan deprem muhtemel büyük Marmara depremini bir kez daha akıllara getirdi.





İstanbul Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan iki gündür Marmara'da "deprem fırtınası" yaşandığını söyledi.





DEPREM FIRTINASININ BİRÇOĞU HİSSEDİLMİYOR





Eyidoğan, "Deprem fırtınası Türkiye'de özellikle Batı Anadolu'da ve Marmara'da çok sık rastlanan bir olay. Bunların içinde büyük depremler yok. Birçoğu da hissedilmiyor." ifadelerini kullandı.





"Birkaç gün, bir hafta ve bazen bir ay süren ve küçük depremlerden oluşan bir yığılma. Bunlar arka arkaya yaşanıyor. Bir müddet sonra bunlar duruyor." diyen Eyidoğan, "Bazen bu deprem fırtınalarının arkasından biraz daha büyük depremler de olabiliyor. Nadir de olsa öyle vakalar var." dedi.





Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'a göre 30 yıl içinde 7 ve daha büyüklükte bir deprem ihtimali yüzde 65.







"ADALARA KADAR MARMARA FAYI KİLİTLENMİŞ DURUMDA"





Silivri açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Eyidoğan, fay hattında bir kilitlenme olduğunu belirterek, "O bölgede, o noktada, daha doğuda ana Marmara fayının hareket etmediği, kilitlendiği bir alan var." tespitinde bulundu.





Eyidoğan, "Marmara fayının batısı, Tekirdağ'a doğru olan kısmı daha aktif ve adalardan sonra Kocaeli körfezine kadar olan kısmı aktif. 4.7 büyüklüğündeki depremin olduğu noktadan adalara kadar olan parça kilitlenmiş durumda. Sürekli gerilim yükleniyor. 5.7 ve bunun arkasından gelen 4.7 bu kilitlenmiş bölüme bir gerilme yüklüyor. Bu 4.7 büyüklüğündeki depreme sürpriz demeyeceğim." dedi.





"7 VE DAHA BÜYÜK DEPREM İHTİMALİ YÜZDE 65"





Beklenen büyük Marmara depremine dair değerlendirme yapan Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, 30 yıl içinde 7 ve daha büyüklükteki deprem ihtimalinin yüzde 65 olduğunu belirtti.





Eyidoğan, şöyle devam etti: "Önümüzdeki 30 yıl içinde o bölgede 7 ve daha büyüklükteki depremin olma olasılığı yüzde 65. Bu yüzde 65 her yıl yüzde 2,5 artıyor. Dolayısıyla tehlike artıyor. Bu tehlikenin olduğu yerde de 4.7 ve 5.7 büyüklüğünde depremler oluyor. Bu da o bölgedeki gerilimi artırıyor."





Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, "İstanbul'un çok acil, depreme hazırlık seferberliğine başlaması lazım. Bunun için hem toplumu bilinçlendirmek hem de yapıları hazırlayarak İstanbul'u güvenli hale getirmek gerekiyor." diye konuştu.