Samanyolu Haber /Gündem / Marmara'da kirlilik alarmı: Karadeniz'den jet akıntısı geliyor /18 Ocak 2025 18:35

Marmara'da kirlilik alarmı: Karadeniz'den jet akıntısı geliyor

Yağışlardaki azalışın Karadeniz'den Marmara Denizi'ne giren suyu etkilemeye devam ediyor. Jet akıntısının müsilaja neden olduğu belirlenirken kuraklık sürerse müsilaj oluşumunun da artacağının da altı çizildi.

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Marmara Denizi’nde müsilaj kabusu geri mi dönüyor? Karadeniz’den gelen jet akıntısının, kirlilikle birleşerek müsilaj oluşumunu artırabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, artan kuraklık ve kirlilikle birlikte Marmara’nın geleceği için karamsar bir tablo çizdi.

Müsilaj Yeniden Yüzeye Çıktı

Marmara Denizi’nin son haftalardaki durumu, çevre bilimciler tarafından endişeyle takip ediliyor. Özellikle Kadıköy Bostancı sahilinde iki gün üst üste deniz yüzeyinde gözlemlenen müsilaj, kış mevsiminde bile çevresel tehditlerin devam ettiğini gösteriyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, “Karadeniz’den gelen suyun düşük seviyelerde seyretmesi Marmara’nın üst sularındaki hareketliliği azaltıyor. Bu da müsilajın yüzeye çıkmasına neden oluyor,” diyerek durumu özetledi.

Kuraklık ve Kirlilik Felaketi Körüklüyor

Kirlilik ve oksijen azlığının Marmara Denizi için başlıca sorunlar olduğunu vurgulayan Salihoğlu, kış aylarında dahi yağışların yetersiz kalmasının, Marmara’nın durumunu daha da kötüleştirdiğini söyledi. “Yağışların az olması ve Boğaz’dan gelen jet akıntısının etkisiyle müsilajın yüzeye çıkması kaçınılmaz hale geldi. Önümüzdeki aylarda da bu durumun devam edeceğini öngörüyoruz,” ifadelerini kullandı.

Jet Akıntısı ve Kirlilik Arasında Sıkışan Marmara

Uzmanlar, Karadeniz’den Marmara’ya giren jet akıntısının, özellikle kirlilikle birleşerek müsilaj oluşumunu hızlandırdığını belirtti. Salihoğlu, “Marmara Denizi’ne yoğun miktarda kirlilik taşıyan Susurluk Havzası ve diğer kaynakların etkisi büyük. Eğer şehir atık sularını ileri biyolojik arıtmadan geçirir ve doğal ekosistemlere dönüşümü hızlandırırsak, bu kirliliği en aza indirebiliriz,” dedi.

“Oksijensiz Marmara’dan Kurtulmak İstiyoruz”

Marmara Denizi’nin oksijen seviyelerinin artması ve biyoçeşitliliğin korunması gerektiğini belirten Salihoğlu, “İklim değişikliğinin baskıları altında olan Marmara’yı kurtarmak için kirliliği hızla azaltmamız gerekiyor. Daha temiz, oksijen seviyesi yüksek bir Marmara, hepimizin önceliği olmalı,” diyerek uyarısını yineledi.

Marmara İçin Acil Önlemler Şart

Uzmanların uyarıları, Marmara Denizi’nin geleceği için kritik adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Özellikle ileri biyolojik arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması ve doğal habitatların korunması, müsilaj gibi çevresel felaketlerle mücadelede en etkili yöntemler arasında gösteriliyor. Ancak, kuraklık ve kirlilikle birleşen sorunlar, Marmara için uzun vadeli bir planlama yapılmasını zorunlu kılıyor.
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