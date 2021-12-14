Marmara'dan müsilaj'dan sonra deniz anası istilası

İstanbul'un kıyı kesimlerinde denizanalarındaki artışı değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Denizanası 5-10 yıllık rutin olarak görülmeye başladı.







Her yıl bu mevsimlerde denizanalarının sayılarında böyle bir artış görülüyor. Bu kez denizanalarını görülmesinde ciddi bir artış oldu.







Çünkü Marmara Denizi gün geçtikçe besin tuzu yönünde daha zengin ve organik kirlilik açısından daha zengin bir hale geldi. İşte bu tarz ortamlar denizanaları için uygun ortamlar" dedi:

"Geçen sene lodos ve akıntı sistemine bağlı buzdağının görünmeyen kısmı görünmeye başlamıştı. Şimdi de geçen sene olduğu gibi bir durum söz konusu. Yoğun bir şekilde denizanaları var. Bizim bu süreçle ilgili yapabileceğimiz şey Marmara Denizi'ni koruma konusunda alınan kararların ciddi şekilde uygulanması."