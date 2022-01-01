Samanyolu Haber /Gündem / Marmaray bilet ücretlerine rekor zam /01 Ocak 2022 21:52

Marmaray bilet ücretlerine rekor zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, köprü ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinden sonra Marmaray tarifelerine de zam yaptı.

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Ardı arkası kesilmeyen zamlar yurttaşın cebini yakarken elektrik, doğalgaz, akaryakıt, köprü ve otoyol ücretleri, harçlar, vergiler ve cezalarla birçok başlıkta 2022, zam yağmuru ile geldi. Ulaştırma Bakanlığı, köprü ve tünel geçiş ücretlerinden sonra Marmaray'a bilet ücretlerine de zam yaptı. Yeni tarifeye göre, tam bilet fiyatı 12 lirayı buldu. 

Marmaray Tam Parkur ücreti 12,12, öğrenci ücreti 5,48 ve öğretmen/yaşlı ücreti 8,45 liraya yükseldi. En az yani en kısa taşıma ücreti tam 5.48, öğrenci indirimli  2.67 ve öğretmen/yaşlı 3.92 liraya çıktı. 
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