Samanyolu Haber /Gündem / Marmaray’da aktarma kalktı, vatandaş tepkili /01 Aralık 2020 21:09

Marmaray’da aktarma kalktı, vatandaş tepkili

Marmaray’da 9 aydır uygulanan aktarma indirimi, TCDD’nin itirazı sonucu mahkeme kararıyla kaldırıldı. Ekonomik olarak bu karardan olumsuz etkileneceklerini belirten vatandaşlar, “Zaten kıt kanaat geçiniyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

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Marmaray'da 9 aydır uygulanan aktarma indiriminin kaldırılmasını bu hattı kullanan aktarma yolcularına sorduk. Alınan bu karardan ekonomik olarak olumsuz etkileneceklerini ifade eden vatandaşlar, karardan bir an önce geri dönülmesini ve indirimin devam etmesini istedi.

“İNŞALLAH BU KARARDAN GERİ DÖNÜLÜR”

Kararı desteklemediğini söyleyen 30 yaşındaki üniversite öğrencisi Enes Güler, “Ben vatandaşın yararına olan kararları desteklerim. Vatandaşın zararına olduğu için kötü bir karar olmuş. Vatandaş zaten kıt kanaat geçiniyor. Ekonomik olarak bu karardan olumsuz etkileniyoruz. İnşallah bu karardan geri dönülür ve indirim geri gelir” diye konuştu.

“VATANDAŞI DÜŞÜNEREK ALINMIŞ BİR KARAR DEĞİL”

“Vatandaşın fikrini hiç soran yok” sözleriyle karar tepki gösteren 59 yaşındaki makineci Tayfun Şahin, “Vatandaşın fikrinin önemi var mı ki… Hükümettekiler ne isterse o oluyor. Kararı desteklemiyorum. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Vatandaşı düşünerek alınmış bir karar değil” açıklamasında bulundu.

“MADDİ ANLAMDA BİZE OLDUKÇA YÜK OLUR”

Kararın yanlış olduğunu savunan 44 yaşındaki tornacı Fırat Akar ise şu sözlerle düşüncelerini ifade etti:

“İndirimin kaldırılması ekonomik olarak bizim için zor olacak. Ben karardan memnun değilim. Umarım indirimler geri gelir ve hep devam eder. Maddi anlamda oldukça yük olur bize.”

“YANLIŞ BİR KARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Ekonomik anlamda vatandaş için sıkıntı yaratacak bir karar olduğunu söyleyen 41 yaşındaki şoför Fatih Turan, “İstanbul gibi büyük bir şehirde insanlar bir yerlere gidebilmek için aktarma yapmak zorunda kalıyor, biz de alternatif olarak Marmaray'ı kullanıyoruz. O yüzden yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum” dedi.

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