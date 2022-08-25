Samanyolu Haber /Gündem / Marmaray ile ilgili yeni karar: Talep üzerine... /25 Ağustos 2022 21:54

Marmaray ile ilgili yeni karar: Talep üzerine...

Yolculardan gelen talep üzerine Marmaray'ın sefer saatlerinin hafta sonu için uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

SHABER3.COM

İstanbul ulaşımının önemli bir parçası haline gelen Marmaray ile ilgili olarak yeni bir karar alındığı aktarıldı.

Buna göre ulaşım hattındaki hafta sonu seferlerinde son araçların hizmet verme saatlerinde esnemeye gidilmesi planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolculardan gelen yoğun talep doğrultusunda Marmaray’da yarından (26 Ağustos) itibaren hafta sonu seferlerinin saat 01:30’a kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Gebze-Halkalı hattının saat 06:00 ile 23:00 arasında çalıştığı anımsatılarak hafta sonunda seferlerin uzatıldığı kaydedildi.

Cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde 30’ar dakikalık aralıkla Gebze’den Halkalı’ya son sefer saatinin 01:20, Halkalı’dan Gebze’ye 01:28 olarak planlandığı bilgisi verildi.

Gebze’den kalkacak son seferin 03:08’de, Halkalı’dan hareket eden son trenin de 03:16’da varış istasyonuna ulaşacağı aktarıldı.
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