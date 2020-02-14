Marmaray'da seferler artırılıyor

Hazırlık yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD Taşımacılık’ın ilk hedefi Maltepe-Zeytinburnu arasında sefer sayısının artırılması.



Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, hafta başında yüzde 35 zamla gündeme gelen Marmaray’da, tren sefer sayısının artırılması ön görülüyor.





TCDD Taşımacılık, yoğunluğun en fazla olduğu Maltepe-Zeytinburnu hattı arasındaki tren sayısını ve sıklığını artırmaya hazırlanıyor.





Hazırlıkları sürdürülen yeni planlamaya göre, 15 dakika yerine 8 dakikada bir tren gelecek. Marmaray’da, Maltepe-Zeytinburnu arası yolcu talebinin ve mobilizasyonun en yoğun görüldüğü iki nokta. Yolcular, zaman zaman trene binemiyor. İkinci treni beklemek zorunda kalıyor.



