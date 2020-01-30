Marmaris açıklarında 5.5'lik deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz’de Yunanistan sınırlarındaki On İki Ada (Dodecanese) açıklarında, saat 04.28’de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, denizin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.







Depremin merkez üssü On İki Ada’ya 58.2, Marmaris’e ise 148 kilometre olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre, deprem Marmaris’te hissedilmezken, sokaklara çıkan ya da panik durumu gözlemlenmedi.







4.3'lük ikinci deprem





Ayrıca bu depremin ardından, saat 08.12’de yine Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



