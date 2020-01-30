Samanyolu Haber /Gündem / Marmaris beşik gibi sallanıyor /30 Ocak 2020 15:02

Marmaris beşik gibi sallanıyor

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları henüz sarılmamışken Ege Bölgesi peş peşe depremlerle sarsılıyor. Bu hafta Manisa ve ilçelerindeki iki depremden sonra bugün de Marmaris'te 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gün içinde Marmaris'te üç deprem daha oldu.

SHABER3.COM

Akdeniz’de Yunanistan sınırlarındaki On İki Ada (Dodecanese) açıklarında Türkiye saati ili 04:28’de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12 kilometre.

Kandilli Rasathanesi 5.5 büyüklüğünde depremin ardından 3 depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

*14:24 | 3.4

*14:32 | 3.9

*14:40 | 3.7

Depremlerde can ya da mal kaybı olup olmadığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Marmaris beşik gibi sallanıyor Sonraki Haber >>

Yandaş Hadi Özışık sözü tükenince stüdyoyu terk etti

Yandaş Hadi Özışık sözü tükenince stüdyoyu terk etti

Hayalet şehir gibi...

Hayalet şehir gibi...

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Yıkım, korku ve telaş...

Yıkım, korku ve telaş...

O uçağı Taliban mı düşürdü?

O uçağı Taliban mı düşürdü?

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:13:15