Marmaris beşik gibi sallanıyor

Akdeniz’de Yunanistan sınırlarındaki On İki Ada (Dodecanese) açıklarında Türkiye saati ili 04:28’de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12 kilometre.





Kandilli Rasathanesi 5.5 büyüklüğünde depremin ardından 3 depremin daha meydana geldiğini duyurdu.





*14:24 | 3.4





*14:32 | 3.9





*14:40 | 3.7





Depremlerde can ya da mal kaybı olup olmadığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.