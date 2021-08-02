Samanyolu Haber /Gündem / Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlardan TRT ekibine tepki /02 Ağustos 2021 21:54

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlardan TRT ekibine tepki

Orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinden olan Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlar TRT ekibiyle tartıştı. Tartışma bir ara kavgaya dönüştü.

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

sol.org.tr'de yer alan habere göre Marmaris Hisarönü'ndeki yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. Öte yandan bölgede yaşayanlar 'Hisarönü kurtuldu dediniz' diyerek TRT ekibine tepki gösterdi.

Muğla Marmaris'te 5 gündür çok sayıda bölgede yangın devam ediyor. Yangınlardan en çok etkilenen yerlerden biri de yerleşim yeri sayısı bakımından yüksek Hisarönü oldu.

Hisarönü Mahallesi'nde alevler tekrar yükselmeye başlarken bölgede yaşayan yurttaşlar, kendi çabalarıyla evlerini kurtardığını söyleyerek TRT ekibine "Dün Hisarönü kurtuldu dediniz" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada NTV muhabiri ise "Kim dedi ya?" şeklinde yanıt verdi.

"Müdahale eden yok, biz burda yanıyoruz, burasına geldi artık milletin" diyen yurttaşlar TRT ekibinin bölgeden ayrılmasını istedi. 

'Polis yok mu ya?'

Bir yurttaş da "Çay niye dağıtıyor o zaman Marmaris'te?" dedi. TRT muhabiri tepkilerin ardından "Polis yok mu ya?" diye bağırdı.

TRT ekibi arabalarına binerek bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesi Marmaris'e giderek yangından etkilenen yurttaşlara çay fırlatmıştı.
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Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

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