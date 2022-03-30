Samanyolu Haber /Gündem / Marmaris için alınan 560 bilet iptal edildi /30 Mart 2022 20:28

Marmaris için alınan 560 bilet iptal edildi

Türkiye'nin önde gelen turizm noktalarından birisi olan Marmaris'te yeni sezon öncesi Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın etkilerinin görüldüğü belirtililiyor. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan'ın verdiği bilgilere göre bölgeye yönelik uçuşlarda 560 bin koltuğun iptal edildiği aktarıldı.

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Geçtiğimiz yaz Türkiye'yi hüzne boğan orman yangınlarının yşandığı Marmaris'te yeni turizm sezonu öncesi Rusya - Ukrayna savaşının etkileri görülüyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, 2022 turizm sezonu için Marmaris’in hazır olduğunu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın turizme etkilerini en aza indirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.  

560 BİN KOLTUK İPTAL

Turizmde son iki yılı değerlendiren Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, "Marmaris'te öncelikle pandemi, daha sonra da geçen yıl yaşadığımız yangın afeti sebebiyle turizmde yüzde 80'e varan bir daralma söz konusuydu. 2022 yılında tabii işler yolunda gidecek derken maalesef geçtiğimiz günlerde en önemli iki pazarımız Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaş sebebiyle yöremize planlanan yaklaşık 560 bin koltuk iptal edildi denilebilir. İngiliz pazarında işler biraz daha yolunda gözüküyor. Bu yıl tarihimizdeki en yüksek koltuk artışlarından birisi olan 1 milyon 300 bin civarında bir koltuk ayrılmış durumda. İngiltere pazarında ciddi rakamlar yakalayacağımızı ümit ediyoruz’’ diyerek yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.

MÜZİK YASAĞI

Ayhan, pandemi döneminin normalleşme sürecine girmesinin ardından müzik yayını yapan işletmelerde yayına gece saat 00.00'de son verilmesi uygulamasında bir esnetme olması gerektiğin de belirterek "Artık açık havalarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. HES kodu kontrolü kaldırıldı, yine okullarda sınıf kapatma uygulamaları kaldırıldı. Artık biz de bir an evvel gece 12'den sonra uygulamada olan müzik yasağının kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü biz İngiliz turistlerinin özellikle tatilleri süresince eğlenceye olan düşkünlüklerini biliyoruz. Saat 12'de barları kapatıp, onların hayal kırıklığına uğramalarını da istemiyoruz. Bir an evvel de bu yasağın kaldırılması hususunda yetkili makamlara ve birliğimize talepte bulunduk, olumlu cevabın gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
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