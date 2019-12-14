Marmaris’te 3 bilinen ve 3 bilinmeyen 6 helikopter!..

15 Temmuz'un en karanlık bölümlerinden biri olan Erdoğan'ın Marmaris saatlerinin olduğunun altını çizen Nesin yazısında 'Erdoğan’ın 15 dakikayla suikasttan kurtulduğu söylendi. Tamam kurtuldu da, kimin kurtardığını bugün hâlâ bilmiyoruz.' dedi



İşte Ahmet Nesin'in mahkeme belgelerini de verdiği yazısının detayları :

15 Temmuz ve 16 Temmuz gecesi öyle karmaşık ki, çözmek için kimileyin saatlerce belgeleri karıştırmak zorunda kalıyorum, kimileyin de telefon kulağıma yapışacak kerteye geliyorum. O yüzden bu davalara bakan hâkim ve savcılara üzülüyorum. Ama en çok da devlet tarafında duran avukatlara acıyorum, hem karmaşanın içinden çıkması zor hem de yanıtlayamayacakları soru çok.





Önce resmî iddiadan kısaca söz edeyim: Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele askerlerce baskın yapıldığı, 2 polisin şehit edildiği, 25 polisin ve 1 güvenlik görevlisinin işkenceyle derdest edildiği, Erdoğan’ın da 15 dakikayla suikasttan kurtulduğu söylendi. Tamam kurtuldu da, kimin kurtardığını bugün hâlâ bilmiyoruz.





15-16 Temmuz gecesi Marmaris’te meydana gelen çatışma, işkence ve derdestler, askerlerin Marmaris’e varışından yaklaşık 2-3 saat önce 01.00 civarında gerçekleşti. Oysa askerler bu bölgeye 03.20 civarında indiler. Akıncı iddianamesine göre helikopterlerden yere atışlar 04.42’de yapıldı. Bunlar Erdoğan gittikten 15 dakika sonra geldiği belirtilen helikopterlerden yaklaşık 4 saat sonra demekti.





Daha şimdiden kafanızın karıştığını hissediyorum, giriş anlamında tek tümceyle anlatmak gerekirse saat 24.30 – 01.00 civarında 3 helikopter geliyor otel yakınına, bir de 03.20 civarında 3 helikopter iniyor. Ancak mahkeme tutanaklarında ilk gelen 3 helikopterin geldiğine dair resmî tutanak yok. Mahkeme tutanağına göre gelen helikopterlerdeki askerler Erdoğan’ı kurtarmaya gelmişlerse, Erdoğan’ın cesediyle karşılaşmaları gerekirdi.





Önce size o saatte helikopterlerin olduğuna ve çatışma çıktığına dair belgeleri vereyim, sonra nedenini yazmaya çalışırım:







