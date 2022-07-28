Samanyolu Haber /Gündem / Marmaris’te orman yangını! THK uçakları da müdahale ediyor /28 Temmuz 2022 20:35

Marmaris’te orman yangını! THK uçakları da müdahale ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesi otogarı arkasındaki ormanlık alanda saat 18.06 sıralarında yangın çıktı. Yangına karadan müdahalenin yanı sıra havadan da 5 uçak ve 10 helikopter ile müdahale ediliyor. Müdahale için 2 adet Türk Hava Kurumu uçağı da kullanılıyor.

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Muğla'nın Marmaris ilçesi otogarı arkasındaki ormanlık alanda saat 18.06 itibariyle orman yangını çıktı.

Bölgeye öncelikli olarak Marmaris ve Muğla'daki hava ve kara söndürme araçları ile iş makineleri sevk edildi.

TÜRK HAVA KURUMU UÇAKLARI DA MÜDAHALE EDİYOR

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye 5 uçak ile 10 helikopterin sevk edildiğini açıkladı.

Önceki yıllarda uçuşlarına izin verilmeyen Türk Hava Kurumu (THK) söndürme uçakları da söndürme çalışmalarına katıldı.

Bölgenin sarp olması nedeniyle söndürme çalışmalarına karadan 34 arazöz, 5 dozer ve su tankeriyle müdahale ediliyor. Yangına etkili müdahale havadan gerçekleştiriliyor.

HAYVAN BARINAĞI KONTROL ALTINDA TUTULUYOR
Yangının başladığı alanın Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı'nın hemen yakınında olması nedeniyle barınağın çevresindeki çam ağaçları da sürekli ıslatılarak alevlerin bölgeye gelmesi önlenmeye çalışılıyor.
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