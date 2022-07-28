Marmaris’te orman yangını! THK uçakları da müdahale ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi otogarı arkasındaki ormanlık alanda saat 18.06 itibariyle orman yangını çıktı.
Bölgeye öncelikli olarak Marmaris ve Muğla'daki hava ve kara söndürme araçları ile iş makineleri sevk edildi.
TÜRK HAVA KURUMU UÇAKLARI DA MÜDAHALE EDİYOR
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye 5 uçak ile 10 helikopterin sevk edildiğini açıkladı.
Önceki yıllarda uçuşlarına izin verilmeyen Türk Hava Kurumu (THK) söndürme uçakları da söndürme çalışmalarına katıldı.
Bölgenin sarp olması nedeniyle söndürme çalışmalarına karadan 34 arazöz, 5 dozer ve su tankeriyle müdahale ediliyor. Yangına etkili müdahale havadan gerçekleştiriliyor.
HAYVAN BARINAĞI KONTROL ALTINDA TUTULUYOR
Yangının başladığı alanın Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı'nın hemen yakınında olması nedeniyle barınağın çevresindeki çam ağaçları da sürekli ıslatılarak alevlerin bölgeye gelmesi önlenmeye çalışılıyor.