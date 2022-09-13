Samanyolu Haber /Gündem / Marmaris'te 6 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı /13 Eylül 2022 21:40

Marmaris'te 6 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Marmaris açıklarındaki göçmenlerden ikisi bebek, üç çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Muğla'da Kızılburun açıklarında, 73 göçmenin kurtarıldığı, 6 göçmenin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yaşamını yitirenler arasında ikisi bebek, üç çocuk ve bir kadının olduğu, 5 göçmenin kayıp olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "13 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10’da, Marmaris Kızılburun açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmen kurtarılmış, 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın saat 00.10’da Kızılburun açıklarında bir grup göçmenin olduğu bilgisini aldığı, bölgeye giden iki Sahil Güvenlik botunun 3 salın içerisindeki 66 göçmeni kurtardığı, göçmenlerden edinilen bilgiye göre toplam 4 can salı olduğu ve Yunanistan tarafından geri itildiklerini belirttikleri kaydedildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışması sonrası yarı batık durumda olan ve can salına tutunan 7 göçmenin daha kurtarıldığı ve sal yakınlarında 2 bebek, 3 çocuk ve 1 yetişkin kadının cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
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