Marmaris'te 6 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Muğla'da Kızılburun açıklarında, 73 göçmenin kurtarıldığı, 6 göçmenin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yaşamını yitirenler arasında ikisi bebek, üç çocuk ve bir kadının olduğu, 5 göçmenin kayıp olduğu bildirildi.İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "13 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10’da, Marmaris Kızılburun açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmen kurtarılmış, 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın saat 00.10’da Kızılburun açıklarında bir grup göçmenin olduğu bilgisini aldığı, bölgeye giden iki Sahil Güvenlik botunun 3 salın içerisindeki 66 göçmeni kurtardığı, göçmenlerden edinilen bilgiye göre toplam 4 can salı olduğu ve Yunanistan tarafından geri itildiklerini belirttikleri kaydedildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışması sonrası yarı batık durumda olan ve can salına tutunan 7 göçmenin daha kurtarıldığı ve sal yakınlarında 2 bebek, 3 çocuk ve 1 yetişkin kadının cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.