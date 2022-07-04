Marmaris'te köpekbalığı diye kovalanan balık bakın ne çıktı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Marmaris'te köpek balığı zannedilerek paspasla kovalanan balığın Akdeniz zarganası olduğu ve saldırgan olmadığı açıklandı. Marmaris Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" denildi. Marmaris'te köpek balığı zannedilerek paspasla kovalanan balığın Akdeniz zarganası olduğu ve saldırgan olmadığı açıklandı. Marmaris Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" denildi.





Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Marmaris Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duyuru! Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" dedi.





Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıyıda yüzen insanların arasına Akdeniz zarganası, köpek balığı zannedildi. Paylaşılan görüntülerde zargananın denizde yüzenler tarafından 'paspasla' kovalandığı ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.