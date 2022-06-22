Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alınamıyor

KİRİŞÇİ VE SOYLU'DAN AÇIKLAMA





Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan devam ediyor.Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.Yangın bölgesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi önce helikopter ile havadan denetledi. Bakanlar ardından Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada, “Milletimize ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Sayın Süleyman Soylu Bakanımızla birlikte Ankara’da önce kendi merkezimizde, yangının başladığı saat 20.00’den itibaren, takip ettiğimiz hadiseyi bir yerinde görelim, inceleyelim, tespitlerimiz ona göre yapalım düşüncesiyle, önce Dalaman Havalimanına iniş yaptık. Oradan da helikopterle yangın sahası üzerinde tur yaptıktan sonra yangının olduğu yere yer araçlarıyla erişmeye çalıştık. Yaklaşık 200 hektarlık alanda meydana gelen yangın özellikle şu anda yer araçlarıyla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasıyla birlikte maalesef hava araçlarımızı 45-50 dakika gibi helikopterimizi uçurabildik. Sabah gün ağardığında 20 tane helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahaleye başlayacağız. Bu arada gerek arazöz, gerek dozer ve iş makinesi başta olmak üzere çok sayıda aracımızla ve de Bin 600’ün üzerinde insan kaynaklarımızla müdahalemizi sürdürüyoruz. Helikopterle yukardan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu ve ürkütücü bir manzara değildi. Sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3,5- 4 kilometrelik bir mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor" dedi.Yangının çıkış nedenine ilişkin soru üzerine konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bunlar erken değerlendirmeler. Hem emniyetimizin, hem de jandarmamızın sayın bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" diye konuştu.