Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz yıl birçok bölgede aynı anda başlayan ve nemsiz hava nedeniyle de bir türlü söndürülemeyen yangınları akla getiren Marmaris'teki yangınla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda 21 Haziran Salı akşamı çıkan yangına müdahale sürüyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda 21 Haziran Salı akşamı çıkan yangına müdahale sürüyor.

Jandarma ve emniyet istihbarat ekiplerinin çalışmasıyla bugün akşam saatlerinde bir kişi Muğla'da gözaltına alındı.Yangın bölgesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini açıkladı.