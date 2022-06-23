Samanyolu Haber /Gündem / Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı /23 Haziran 2022 20:24

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz yaz yaşanan ve günlerce söndürülemeyen orman yangınlarını akla getiren Marmaris'teki yangınla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz yıl birçok bölgede aynı anda başlayan ve nemsiz hava nedeniyle de bir türlü söndürülemeyen yangınları akla getiren Marmaris'teki yangınla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda 21 Haziran Salı akşamı çıkan yangına müdahale sürüyor.

Jandarma ve emniyet istihbarat ekiplerinin çalışmasıyla bugün akşam saatlerinde bir kişi Muğla'da gözaltına alındı.

AİLE HUSUMETİ VARMIŞ

Yangın bölgesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına... Sonraki Haber >>

Emine Erdoğan'a protesto şoku!

Emine Erdoğan'a protesto şoku!

Eyleme Çağrı

Eyleme Çağrı

AKP'li Kurtulmuş'tan canlı yayında geri vites

AKP'li Kurtulmuş'tan canlı yayında geri vites

AIHM önünde yapılacak eylem neden önemli?

AIHM önünde yapılacak eylem neden önemli?

Nurullah Albayrak: AİHM'den tek istediğimiz görevini yaoması

Nurullah Albayrak: AİHM'den tek istediğimiz görevini yaoması

AIHM, gazetecilerle ilgili kararlarını bir an önce vermeli

AIHM, gazetecilerle ilgili kararlarını bir an önce vermeli

AİHM'e "artık yeter" demek için buluşuyorlar

AİHM'e

AİHM'e "artık yeter" demek için buluşuyorlar

AİHM'e

Erdoğan Rejimi'nin Türkiye dışındaki pis işleri

Erdoğan Rejimi'nin Türkiye dışındaki pis işleri

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alınamıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:53:51