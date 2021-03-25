Samanyolu Haber /Dünya / Mars uzaya su sızdırıyor /25 Mart 2021 11:47

Mars uzaya su sızdırıyor

Bilim insanları, Mars'ın mevsim değişimlerinde yaşanan fırtınalar nedeniyle uzaya su sızdırdığını tespit etti. Ayrıca Kızıl Gezegen'in Güneş'e konumu da yüzeydeki buz halindeki suyun buharlaşmasını etkiliyor.

SHABER3.COM

Güneş Sistemi'ndeki Kızıl Gezegen olarak adlandırılan Mars'ta halen su bulunduğu görüşü yaygın.

Yaklaşık 1 milyar yıl önce sıcak ve nemli olan gezegen bugün yaşama elverişli değil. Son olarak iki bilim insanı yaptıkları araştırmada Mars'ın halen tuttuğu az miktarda suyun uzaya sızdığını tespit etti.

İki bilim insanı Anna Fedorova ve Jean-Yves Chaufray, Avrupa Uzay Ajansı'ndan aldıkları verileri işledi. Fedorova çalışmaya ilişkin, "8 Mars yılı boyunca incelenmemiş olan yerden 100 kilometre yukarıya kadar atmosferdeki su buharını çalıştık" dedi. Bir Mars yılı, yaklaşık iki Dünya yılına denk geliyor.

Mars'ın Güneş'e yakınlığına göre atmosferdeki su buharının seviyesi değişiyor. Kızıl Gezegen'in Güneş'e en yakın olduğu nokta 333 milyon kilometre mesafede. Araştırma sonuçlarına göre Mars bu noktaya geldiğinde yerden 90 kilometre yükseklikte su buharı tespit edildi. En uzak noktada ise bu yükseklik 60 kilometreye düştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mars uzaya su sızdırıyor Sonraki Haber >>

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

"Bütün makam araçlarını sattık, minibüsle işe gidip geliyorum"

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

Köyü fareler bastı

Köyü fareler bastı

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

"Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:19:06