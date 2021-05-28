Samanyolu Haber /Dünya / Mars'a inen araçta ilk büyük arıza /28 Mayıs 2021 11:23

Mars'a inen araçta ilk büyük arıza

NASA'nın Mars üzerinde uçurduğu, insanların başka bir gezegende kontrollü bir şekilde uçurduğu ilk hava aracı olan Ingenuity, bir zamanlama hatası nedeniyle ilk büyük arızasıyla karşı karşıya kaldı.

SHABER3.COM

The Guardian'da yer alan habere göre, helikopterin Mars üzerindeki altıncı test uçuşunun gerçekleştiği cumartesi günü, 10 metre rakımda yaklaşık 1 dakika süren bir problem yaşandı. Navigasyon kamerasından çekilen anlık fotoğraflar sisteme geçmedi ve helikopterin yerine ilişkin endişeler oluştu. 

Helikopterin şef pilotu Havard Grip, Ingenuity'nin 20 derece kadar ileti geri eğilmeye başladığını ve güç tüketimi artışları yaşandığını söyledi. 

Grip, helikopter içindeki bir sistem sayesinde sorunun çözüldüğünü, beklenen iniş alanına 5 metre mesafede indiğini duyurdu. Grip, arızadan sonra "Ingenuity, sorunun altından kalktı. Uçuş, araçtaki bir zamanlama zayıflığını ortaya çıkardı, şimdi o çözülmeli." dedi. 
 
 Ingenuity isimli helikopter, insanların başka bir gezegende kontrollü bir şekilde uçurduğu ilk hava aracı oldu. Ingenuity'nin ilk başarılı Mars uçuşu, nisan ayında gerçekleşti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mars'a inen araçta ilk büyük arıza Sonraki Haber >>

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:03:52