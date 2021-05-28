Mars'a inen araçta ilk büyük arıza

The Guardian'da yer alan habere göre, helikopterin Mars üzerindeki altıncı test uçuşunun gerçekleştiği cumartesi günü, 10 metre rakımda yaklaşık 1 dakika süren bir problem yaşandı. Navigasyon kamerasından çekilen anlık fotoğraflar sisteme geçmedi ve helikopterin yerine ilişkin endişeler oluştu.







Helikopterin şef pilotu Havard Grip, Ingenuity'nin 20 derece kadar ileti geri eğilmeye başladığını ve güç tüketimi artışları yaşandığını söyledi.







Grip, helikopter içindeki bir sistem sayesinde sorunun çözüldüğünü, beklenen iniş alanına 5 metre mesafede indiğini duyurdu. Grip, arızadan sonra "Ingenuity, sorunun altından kalktı. Uçuş, araçtaki bir zamanlama zayıflığını ortaya çıkardı, şimdi o çözülmeli." dedi.





Ingenuity isimli helikopter, insanların başka bir gezegende kontrollü bir şekilde uçurduğu ilk hava aracı oldu. Ingenuity'nin ilk başarılı Mars uçuşu, nisan ayında gerçekleşti.