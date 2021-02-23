Samanyolu Haber /Dünya / Mars'a inişin görüntüsü geldi /23 Şubat 2021 09:54

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), "Perseverance" adlı keşif aracının Mars'a iniş görüntülerini yayınladı.

Mars'a inişin görüntüsü geldi

NASA, Perseverance için özel açtığı Twiter hesabından, cumartesi Mars yüzeyine inişin 3 farklı kamera açısından görüntülerini paylaştı.

Mars atmosferine giren aracın hızını alçaltmak için paraşütünün açılması ile başlayan videoda, aşağıyı gösteren kamera açısında bir süre gökyüzünde süzülen Perseverance'in yüzeye temas anının net şekilde kaydedildiği görüldü.

Aracın Kızıl Gezegen'e planlandığı gibi inişi ile NASA merkezinde sevinç çığlıkları atıldı, uzayda bir gezegene inişle ilgili de bir ilk gerçekleştirilmiş oldu.

Perseverance, 30 Haziran 2020'de Florida'daki platformdan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmeyi başarmıştı.

NASA'nın California'daki Jet Propulsion Laboratuvarında inşa edilen ve plütonyum yakıtı ile çalışan Perseveance, şimdiye kadar Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla tanınıyor.

Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, yüzeyi keşfetmesi için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.

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