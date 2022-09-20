Samanyolu Haber /Teknoloji / Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi /20 Eylül 2022 09:29

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

Mars'a iniş yapan bir NASA aracı, gezegenin yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı seslerini yakaladı.

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Bilim insanları pazartesi günü Mars InSight'ın, 2020 ve 2021'de bir dizi çarpışmadan kaynaklanan sismik ve akustik dalgaları kaydettiğini bildirdi. Kızıl gezegenin yörüngesindeki bir uydu, çarpmanın meydana geldiği yerlerini doğruladı.

Bilim insanlarının analizine göre ilk teyit edilen göktaşı en az üç parçaya ayrılarak patladı ve her biri kendi kraterini oluşturdu.

Bu çarpışmanın 11 saniyelik kaydında ses Dünya'da yüksek sesle çırpan bir metal sesine benziyor.

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan makalenin ortak yazarlarından Ingrid Daubar yaptığı açıklamada, "InSight'ın bir çarpma tespit etmek için üç yılı beklediğini ve oluşan kraterlerin çok iyi göründüğünü" söyledi.

InSight ekibi, Mars'ın asteroit kuşağına yakınlığı ve gezegenin ince atmosferi göz önüne alındığında çok sayıda meteor çarpmasını tespit etmeyi bekliyordu.

Ancak iniş aracının Fransız yapımı sismometresinin, Mars rüzgârından kaynaklanan gürültü ya da atmosferdeki mevsimsel değişiklikler nedeniyle çarpmaları kaçırmış olabileceği belirtiliyor.

NASA'ya göre artık bilim insanları ne arayacaklarını biliyorlar ve bu da muhtemelen yeni seslerin tespit edilmesini sağlayacak.

Fransız başyazar Raphael Garcia Toulouse'daki Havacılık ve Uzay Yüksek Enstitüsü'nden yaptığı açıklamada "Farklı yüzeylerin yaşını tahmin etmek için bugünkü çarpma oranını bilmemiz gerekiyor." dedi.

2018 yılında fırlatılan InSight, Mars'ta şu ana kadar 1300'den fazla depremi tespit etti. En büyüğü bu yılın başlarında 5 büyüklüğünde ölçüldü.
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