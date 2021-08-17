Samanyolu Haber /Teknoloji / Mars'ta yaşam yer altında olabilir /17 Ağustos 2021 23:49

Mars'ta yaşam yer altında olabilir

Mars'ta yaşam şimdiye kadar hep gezegenin yüzeyinde düşünüldü ancak yeni bir araştırma Kızıl Gezegen'de yaşamın yer altında olabileceğini ortaya koydu.

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Bilim insanları Kızıl Gezegen'in yüzeyinde yaşam arayışını sürdürürken yeni bir buluş ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre radyoaktif elementler yerin derinliklerinde su moleküllerini parçalayarak yer altı yaşamını besleyebilecek maddeler üretiyor.

KIZIL GEZEGEN'DE YENİ YAŞAM FORMLARI

Radyoliz diye bilinen bu süreç, milyonlarca yıl boyunca Dünya'daki izole, su dolu çatlaklarda ve kaya gözeneklerinde bakterileri besledi.Kızıl Gezegen'de de durumun aynı olabileceğini düşünen bilim insanları bazı yaşam formlarının yerin altında sığınak bulmuş olabileceğini ortaya koydu.

GÖKTAŞLARI İNCELENDİ

Mars'tan düşen gök taşları incelendi, mineral yapısı, tane boyutları ve radyoaktif element bolluğu değerlendirildi. Veriler kullanılarak Mars kabuğunun gözenekliliği ölçüldü.Araştırmacılar, yer altı bakterilerine güç verebilecek kimyasal bileşenlerin Mars'ta ne kadar üretilebileceğini hesapladı.

YENİ KEŞİF

Sonuç olarak Mars'ta yer altında su varsa meydana gelen radyolizin milyarlarca yıl boyunca mikrobiyal yaşam formlarını destekleyebileceği, hatta bu yaşam formlarının günümüze kadar ulaşabileceği keşfedildi.
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