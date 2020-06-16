Samanyolu Haber /Gündem / Mars'ta yeni bir keşif daha yapıldı /16 Haziran 2020 19:44

Mars'ta yeni bir keşif daha yapıldı

Bilim uzay merakı her geçen gün yeni keşifleri beraberinde getiriyor. En çok merak edilen ve üzerinde çalışma yapılan gezegenlerden olan Mars'ta yeni bir keşif daha yapıldı.

SHABER3.COM

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Trace Gaz Uydusu, Mars'ın atmosferinde zümrüt yeşili bir parıltının yayıldığını tespit etti.Gökbilimciler Mars'ın atmosferinden yeşil ışık yayıldığını keşfetti.

‘Space.com’ internet sitesinde yer alan habere göre, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Trace Gaz Uydusu, Mars'ın atmosferinde zümrüt yeşili bir parıltının yayıldığını tespit etti.

Uydunun bulgusunu kayda geçiren Belçika'nın Liege Üniversitesinden gökbilimci Jean-Claude Gerard, Dünya'nın karanlıkta kalan kısmında atmosferde görülen, oksijen atomlarının belirli bir ışık dalga boyunu yaymasından kaynaklandığı sanılan yeşil ışığın Dünya dışında ilk kez gözlemlediğini belirtti.

Yeşil ışık yaymanın oksijen moleküllerinin karakteri olduğuna dikkati çeken Gerard, ‘kuzey ışıkları’ adı verilen auroraların da Güneş'ten yayılan elektrik yüklü parçacıkların atmosferin üst kesimlerindeki moleküllere çarpmasıyla oluştuğunu anımsattı.

Gerard ve meslektaşları, Mars'taki ışığın gezegenin atmosferinin yüzde 95'ini oluşturan karbondioksit gazlarının atmosferin üst kesimlerinde parçalanması ve karbonmonoksit ile oksijen olarak ayrışması sonucu oluştuğunu tahmin ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mars'ta yeni bir keşif daha yapıldı Sonraki Haber >>

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Demir cevheri yüklü gemi battı

Demir cevheri yüklü gemi battı

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:25:43