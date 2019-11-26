Mars'taki taşları dünyaya taşıma projesi

NASA'yla Avrupa Uzay Ajansı (ESA) arasındaki ortak projenin bir parçası olarak kaya toplamak ve daha sonra bunları Dünya'ya getirmek için Mars'a bir uzay aracı göndermeye yönelik cesur bir plan biçimlenmeye başlıyor.





Independent Türkçe'de yer alan, Harry Cockburn imzalı ve Onur Bayrakçeken tarafından Türkçe'ye çevrilen habere göre 7 milyar dolarlık (yaklaşık 40 milyar TL) plan NASA'daki yetkililerden yakın zaman önce destek aldı. Bu hafta Avrupa Uzay Ajansı'na üye ülkelerin de plana destek vermeleri bekleniyor.





"Mars Sample Return" (Mars'tan Örnek Getirme) diye bilinen bu karmaşık yolculuk nihayetinde Dünya'ya sadece yarım kilo kayayı getirmeyi hedefleyecek ve bunu başarmak 10 yıldan fazla zaman alacak.





Ancak bilim insanları bu muazzam çabaya değeceğini ve bunun gezegenin belirli bölgelerinden kayaların derinlemesine incelenmesi için en iyi fırsatı oluşturacağına inanıyor. Bu çaba Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ortaya çıkarabilir.





Planın başarıya ulaşması için Dünya'dan en az üç ağır roket fırlatılmasının yanı sıra dönüş yolculuğunu başlatmak için ilk defa başka bir gezegenden roket fırlatılması da gerekiyor.





NASA'nın Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'ndan Mars Sample Return'ün baş planlayıcısı Brian Muirhead, Science dergisine yaptığı açıklamada, “Bu, insanları Ay'a göndermek kadar karmaşık" dedi.





Kayaları, gelişmiş yaşamın ipuçlarını aramak için kullanmanın yanı sıra jeologlar önceleri daha kalın bir atmosfere ve yüzeyinde sıvı suya sahip kızıl gezegenin geçmişteki çevreleri hakkında daha fazla bilgi edinebilecek.





Tüm bu proje temmuzda başlayacak Mars 2020 rover misyonunu destekleyecek.





Araba büyüklüğündeki uzay aracı, Mars'ın kuzey yarım küresinde bulunan ve 4 milyar yaşında olduğu düşünülen fosilleşmiş nehir deltası Jezero Krateri civarına inecek.





6 tekerleği ve yüksek teknoloji ürünü aletleriyle bu uzay aracı bir zamanlar kırmızı gezegende uzaylı mikropların yaşadığını kanıtlamak için çevresindeki kayaları didik didik edecek.





Mars Sample Return projesi için uzay aracı kayaya sondaj yapacak ve daha sonra nüveleri araçta depolanabilen ya da sonradan erişim için saklanabilen özel üretilmiş tüplerde muhafaza edecek.





2028'de Dünya'dan ikinci bir araç fırlatılacak ve Mars'a iniş yapacak. Ardından bu araç örnekleri bulacak ve onları bir rokete yükleyecek.





Roket, Mars yüzeyinden gezegenin yörüngesindeki bir uyduya doğru ateşlenecek. Araç daha sonra Dünya'ya dönecek ve örnekler çıkarılacak. Örneklerin 2031'de ABD'nin Utah eyaletindeki çölde parçalanması bekleniyor.





Avrupa Uzay Ajansı katkısı 10 yıl boyunca toplamda 1,5 milyar avro (yaklaşık 9,5 milyar TL) civarında olacak.



