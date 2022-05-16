Mart ayı cari açığı beklentinin üzerinde oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı ödemeler dengesi raporunu açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mart ayında 5 milyar 554 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 24 milyar 223 milyon dolar oldu.Öte yandan, şubat ayına ilişkin cari işlemler açığı 5 milyar 154 milyon dolardan 5 milyar 441 milyon dolara revize edildi.Ekonomistlerin beklentileri, mart ayında cari işlemler hesabının 5,3 milyar dolar açık vereceği yönündeydi. Ödemeler dengesinin en önemli kalemi olan cari işlemler şubat ayında 5,15 milyar dolar açık vermişti.