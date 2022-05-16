Mart ayında işsizlik oranları arttı





TÜİK istatistiklerine göre işsizlik, ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti.





TCMB, Mart ayı Ödemeler Dengesi Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 229 milyon dolar artarak 5 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 24 milyar 223 milyon dolar oldu. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3 milyar 356 milyon dolar artarak 6 milyar 342 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.





Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 314 milyon dolar açık vermişken, bu ay 2 milyar 480 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 472 milyon dolar artarak 2 milyar 329 milyon dolara yükseldi.





Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 708 milyon dolar artarak 1 milyar 450 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 174 milyon dolar artarak 1 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayında 27 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi bu ayda 144 milyon dolar net çıkış kaydetti.