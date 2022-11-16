Samanyolu Haber /Gündem / Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki 'tehdit' kavgası büyüyor /16 Kasım 2022 12:22

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki 'tehdit' kavgası büyüyor

‘TAG’ uygulaması nedeniyle Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun kendisini tehdit ettiğini söyleyen Martı’nın kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem ‘tehdide cevap videosu’ yayınladı. Öktem, “Bu işin çözümü için kellemi ortaya koydum” dedi.

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Twitter’dan Aksu’yu etiketleyip “Bu video bir ‘tehdide cevap’ videosudur! Sözlerim ne taksi emekçisi ne de plaka sahiplerine, yalnızca sanadır” yazan Öktem şu ifadeleri kullandı:

“Bu söyleyeceklerim ne taksi plakası sahiplerine ne de taksi emekçilerine. Doğrudan İTEO başkanı Eyüp Aksu’ya. Sen beni tehdit edebilirsin. Geçen sene Libadiye’deki ofisime iki tane adamımı gönderdin. Ki o şirket Türkiye’nin gururu bir teknoloji devi. Türkiye’ye milyonlarca dolar yatırım getiriyor. New York borsasına açılan ilk şirket olacak, Türk bayrağını orada dalgalandıracak.

Hadi bunu da yaptın ama sen kimsenin ailesini tehdit edemezsin. O kırmızı çizgiyi geçemezsin. İstanbul sizin yüzünüzden mağdur. İnsanlar taksi bulamadığı için karısını doğum için hastaneye götüremiyor. Çocuklar taksi bulamadığı için ÖSS’yi kaçırıyorlar. Biz senin yarattığın bu hastalıklı sisteme çare olsun diye çevreci, kanuni, ekonomik, trafiği çözen bir şey yaratıyoruz. İnsanlar hatır taşımacılığı yapabilsinler diye bir teknolojik altyapı kuruyoruz, buna da taş koyuyorsun.

‘SAVCILAR İSTEDİĞİMİZİ YAPAR’ DİYORSUN’

Sana kalsa insanlar eşleriyle dostlarıyla da arabaya binmesinler. Bu carpool denen olay yıllardır yurtdışında var hatta ABD’de sol şeritten arabada tek kişi gidemezsin. Arabanda iki üç kişi varken sol şeride geçebilirsin.

Bir de Twitter’dan veya kulağıma geliyor, ‘Adliyedeki savcılar istediğimizi yaparlar, istediğimiz kararı aldırırız’ gibi imalarla insanları, savcıları, hakimleri töhmet altında bırakıyorsun. Sen adaletin üstünde değilsin, bunu yapma.

Taksi emekçisi kardeşim, günde 12 saat haftada 7 gün trafikte direksiyon sallıyorsun. Hiçbir sosyal güvencen ve mesain yok. Asgari ücret kazanmak için kendini paralıyorsun. Bu sistem adaletsiz bir sistem. Bu sistemi kuranların kimin olduğunu iyi bil. Emeği senden ama ekmeği başkası yiyor. Senin arkanda asıl ben varım. Bu olaydan sonra hele bu işin çözümü için bırak kariyerimi kellemi ortaya koydum, hodri meydan.”
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Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

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