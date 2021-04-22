"Mart'ta çok büyük bir hata yaptık ve bedelini çok sayıda ölümle ödedik"

"Aşının etkisini toplumun yüzde 70'i aşılandığında görüyoruz. Yüzde 80'e ulaşan ülkeler var. Bakanlığın sürekli tek doz aşıdan bahsetmesi son derece olumsuz bir tabloya sebep oluyor," diyen Ceyhan, "İnsanlarda tek doz aşı dendiğine göre bir koruyucu özelliği vardır gibi bir algı oluşuyor. Hiç böyle bir şey yok. Ancak yüzde 20-25 koruyabiliyor. Bizim için önemli olan iki doz aşısını yaptırmış insan sayısı ve toplumdaki oranı. Henüz daha yüzde 10'unda bile değiliz" ifadelerini kullandı.







Ceyhan şunları söyledi:







"Bazen yanlış kelimeler görüyorum. Mesela aşı vaka dengesi. Böyle bir şey olamaz. Biz şunu bileceğiz. Bu aşılama hızımızla, alacağımız önlemlerle, toplumun bu önlemlere uyma oranı ile bu salını yenemeyiz. Tarih veriyorlar, insanlarımız da merak ediyor, bıktılar. Tarih vererek cevap veren bir insan atıyordur kafadan.





"Bir tane bile hasta alacak yerimiz yok"





Tek silahımız devletin alması gereken önlemler ve bireysel önlemler. Devletin alması gereken önlemlerin geçtiğimiz ilkbahar ile kıyaslarsanız şu andaki önlemleri ne kadar hafif olduğunu, ne kadar vaka sayısını önlemede yetersiz olduğunu görürsünüz zaten. Bizim yetişkin hastanelerinde ölüm oranlarının daha düşük gibi düşünüyorsunuz. Örneğin çocuklarda, benim çalıştığım hastane Hacettepe'de tamamen doluyuz. Covid yatakları da dolu, yoğun bakım yatakları da dolu, bir tane bile hasta alacak yerimiz yok. Daha önceki iki artış dönemine göre şimdi daha ciddi bir sorunla karşı karşıyayız.





"Bu yolla salgınla nasıl başa çıkacaktık?"





Mart ayında çok büyük bir hata yaptık ve bedelini çok sayıda ölümle ödedik. Mart ayında 5 bin 10 binlere çıktığı zaman günlük vaka sayısı, ben şunu bekliyordum; yeni önlemler alınmalı, kısıtlamalar gelmeli derken biz tam tersini yaptık. Okulları açtık, yasakları kaldırdık. Bu yolla salgınla nasıl başa çıkacaktık? Bunu 60 bini geçen vaka sayıları ile işte 300'ün üzerindeki ölüm sayıları ile ödüyoruz."