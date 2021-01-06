Martta görevi bırakıyor

Türkiye'nin en büyük üç özel bankasından biri olan İş Bankası'nın Genel Müdürü Adnan Bali, “Mart sonunda genel kurul itibarıyla görevi bırakıyorum.” dedi.

İsmi daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı için telaffuz edilen Bali iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

GENEL KURUL ONAY VERİRSE YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK DEVAM EDECEK

Bali düzenlediği basın toplantısında, "Bu toplantıyı biz dün sosyal medya veya bir kısım haber sitelerine düşen haberler nedeniyle yapmış değiliz. Önceden planladık, sizlere de o çerçevede duyurmuştuk. Sapma dünkü haberlerin bu şekilde ortaya çıkmasıdır. O da yabancı haber ajansının haber yapma şehvetine yenik düşmesi sebebiyle olmuştur. Yanlıştır da esas itibarıyla." dedi





Bali, "1 Nisan 2011 tarihinden bu yana büyük bir gurur ve mutlulukla onurla sürdürdüğüm genel müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan genel kurul tarihi itibariyle bırakacağım. Genel kurul irade gösterirse yönetim kurulunda görev yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.





İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Hayatta önemli olan bir şeylerden biri de final yapabilmektir. Final yapmayı bilmektir." dedi.





35 YIL KURALI İŞLİYOR





"Neden böyle bir karar aldım?" sorusunu yönelten Bali, "İşte haber içerikleriyle ilgili kısmı buradan daha iyi anlayacaksınız. İş Bankası’nda dahili olarak icrai görevde çalışmanın bir üst sınırı vardır. 35 yıl kuralı, hepimiz uyarız. Yönetim kurulunda yer alabilirsiniz, dışarıdan destek verebilirsiniz, ancak icrai görev yapamazsınız. Ben bu çerçevede bakıldığında 1 Aralık 1986’da bankaya müfettiş yardımcısı olarak girdim. 34 yılı geçmiş durumdayım. Dolayısıyla kurallarımız ve mekanizmalarımız işliyor." ifadelerini kullandı.





"Hayatta önemli olan bir şeylerden biri de final yapabilmektir." diyen Bali, "Final yapmayı bilmektir. Ben şöyle ifade ederim bunu, yanlış anlaşılmalara da şey olmasın, hayatta bazıları parayla, bazıları malla, bazıları makamla vedalaşamaz. Ancak uçtan uca bir sorumluluğu götürebilmek için bunlarla ilgili doğru kararları verebilmek gerek." değerlendirmesini yaptı.



