Samanyolu Haber /Ekonomi / Martta üretime Korona darbesi /25 Mart 2020 12:30

Martta üretime Korona darbesi

Dünyayı kasıp kavuran Koronvirüs salgınının etkisiyle mart ayında reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı düştü.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 mart dönemi dair iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı. 

RKGE bir önceki aya göre 7,2 puan azalarak 99,7 seviyesine indi. 

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 8,1 puan azalarak 98,6 seviyesinde gerçekleşti.

ÜRETİM DÜŞTÜ, KAPASİTE KULLANIMI AZALDI

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.804 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen cevaplar Koronavirüs salgını yüzünden üretimin düşmeye başladığını gözler önüne serdi.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 75,3'e geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak 76,2'ye düştü.
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