Samanyolu Haber /Gündem / Maruni Patriği’nden uyarı: Lübnan çok sayıda tehlikeyle karşı karşıya /28 Eylül 2020 10:37

Maruni Patriği’nden uyarı: Lübnan çok sayıda tehlikeyle karşı karşıya

Maruni dini lideri El-Rai, hükümet krizinin derinleştiği Lübnan'ın çok sayıda tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

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Lübnan Marunilerinin dini lideri Patrik Beşara Butros El-Rai, Mustafa Edib’in hükümet kurma görevini bırakmasının ardından, hükümet kurulamaması halinde Lübnan’ın çok sayıda tehlikeyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Lübnan’ın en büyük Hristiyan cemaatinin lideri olan El-Rai, Edib’in görevi bırakmasının yurttaşları, özellikle de siyaset sınıfı içinde bir değişim beklentisi içinde olan gençleri hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Önde gelen Şii alimlerden biri olan Şeyh Ahmed Kabalan ise, Edib’in istifası ve ekonomide yaşanan çöküşün bir felaket olarak tanımlanabileceğini belirterek, reformların gerçekleştirilmesi için ulusal birlik çağrısında bulundu.

Eski başbakan Saad Hariri ise, yeni bir başbakan adayının belirlenmesi sürecine dahil olmayacağını ve Frana’nın planının Lübnan’ın çöküşünü durdurmak için tek ve son fırsat olduğunu belirtti.

Fransa içinde bulunduğu ekonomik kriz, başkent Beyrut’un limanında yaşanan patlamanın ardından daha da derinleşen Lübnan’a ekonomik yardım için teknokratlardan oluşan bir hükümet kurulmasını ve reformlarını hayata geçirilmesini şart koşmuştu.

Eski Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib söz konusu hükümeti kurmakla görevlendirilmiş, ancak Emel hareketi ile Hizbullah’ın belirli bakanlıkları ellerinde tutma talepleri karşısında Fransa’nın istediği hükümeti kuramayarak istifa ettiğini açıklamıştı.

Lübnan’ın mezhepler arası iktidar bölüşümüne dayanan anayasal yapısı gereği başbakanın Sünni nüfus arasından seçilmesi gerekiyor.
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