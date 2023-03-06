Masa sabah 5'ti 8'e çıktı

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, İyi Parti Meral Akşener'in masada kalması sonrası yaşanan gelişmelere dair “ Ankara dün gece yatmadı” dedi.





Akşener’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığı adayı olmasını önererek masaya ‘geri dönmesi sonrasında MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Sabah Masa 5 kişiydi, İmamoğlu ve Yavaş’la bu 8’e çıktı" dedi.





‘MASA 5 KİŞİYDİ, 8’E ÇIKTI’

Ankara’da TELE1 canlı yayınında gelişmeleri Kulat, Ankara’nın dün gece uyumadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:





“Şu an itibarıyla Sayın Akşener masada. Tabii belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcılığı meselesinin hukuki bir yönü var. Bir sürü kanaat önderi, iş adamları farklı görüşmeler yaptı. Çünkü muhalefetin Türkiye’de yeniden umut olabilmesi için bu krizin aşılması gerekiyor. Aslında sayın Akşener’in istediği şu oldu. Kılıçdaroğlu’nun seçim çalışmalarında İmamoğlu ve Yavaş’ın olması… Gönüllerin alınması gerekiyordu, krizi aşmak için bu formül bulundu. Bu üç gün iktidarın yıllardır söylediği ‘Koalisyon kötüdür’ söylemini teyit eden bir şey çıkardı, maalesef. Bu siyaseten bir depremdir. Ama şimdi yapılması gereken şey hızlı bir hasar tespiti ve enkazın kaldırılması. Sabah Masa 5 kişiydi, İmamoğlu ve Yavaş’la bu 8’e çıktı.”