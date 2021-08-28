Samanyolu Haber /Spor / Masa tenisi dalında Türkiye'ye 2 madalya /28 Ağustos 2021 10:11

Masa tenisi dalında Türkiye'ye 2 madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki masa tenisi dalında Kübra Korkut ve Ali Öztürk madalya kazandı.

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, yarı finalde Hollandalı Kelly van Zon'a yenilerek bronz madalya kazandı.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Kübra, 2012 Londra ve 2016 Rio'da altın madalya alan, 3 dünya ile 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan güçlü rakibi Zon'la karşılaştı.

İlk seti 11-8 kaybeden Kübra, ikinci seti rahat bir oyunla 11-3 alarak maça 1-1'lik dengeyi getirdi. Sonraki iki seti 11-9 ve 11-6 kaybeden 27 yaşındaki milli sporcu, sahadan 3-1 yenik ayrıldı ve finale kalamadı.

Kübra rövanşı alamadı

Kübra Korkut, daha önce 4 kez yenildiği rakibinden rövanşı Tokyo'da da alamadı.

2016 Rio'da finalde Zon'la karşılaşan milli sporcu, rakibine 3-0 yenilmiş ve gümüş madalyada kalmıştı.

Kübra, 2010 ve 2018 Dünya Şampiyonası ile 2019 Avrupa Şampiyonası'nda da finalde Hollandalı sporcuya kaybederek altın madalyaya uzanamamıştı.

Hollandalı sporcuya Tokyo'da bir kez daha kaybeden Kübra, bireyselde kariyerinin ikinci paralimpik madalyasını bronz olarak elde etti.

Ali Öztürk'ten bronz madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, yarı finalde son paralimpik şampiyonu Çinli raket Ningning Cao'ya yenilerek bronz madalyada kaldı.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında milli sporcu, 2016 Rio'da altın madalya alan ve dünya şampiyonluğu da bulunan Cao'ya karşı mücadele etti.

Setlerde güçlü rakibini zorlayan Ali, 11-7, 11-9 ve 11-9'luk set sonuçlarıyla 3-0 yenildi ve final oynama imkanını kaybetti.

Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak birer altın ve bronz, Dünya Şampiyonası'nda bir altın madalyası bulunan Ali Öztürk, kariyerine bireyselde ilk olimpiyat madalyasını da bronz olarak 2020 Tokyo'da ekledi. Ay-yıldızlı sporcu, takım kategorisinde ise 2016 Rio'da bronz madalya elde etmişti.
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