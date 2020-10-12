Masada cetvelle çizilmiş gibi...

SAMANYOLUHABER- Enflasyon oranını yüzde 11,8 civarında tutan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 13,4. TÜİK işsizliği haziran ayında da yüzde 13,4 olarak ilan etmişti.





Ancak iktisatçılar TÜİK'in istatistiklerini güvenilir bulmuyor.





Samanyolu haber ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, Korona salgını sebebiyle ekonomik kriz şartlarının ağırlaştığı bir dönemde TÜİK'in işsizliği düşmüş gibi göstermek için tutarsız veriler açıkladığını söyledi.





İSTİHDAM AZALIRKEN İŞSİZLİK NASIL YERİNDE SAYIYOR?





Bozkurt, TÜİK bülteninde geçen şu cümlenin ilan edilen işsizlik oranının gerçek orandan çok uzak olduğunun itirafı diye yorumladı. "İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 254 bin kişi azalarak 27 milyon 263 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile yüzde 43,5 oldu."





Bozkurt'a göre istihdamda bu kadar kayıp varken, resmi işsizlik grafiğinin cetvelle çizilmiş gibi dümdüz olması izah edilemez.





Bozkurt, TÜİK'in son bir ayda iş arama umudunu kaybedenleri de işsiz saymadığına işaret ederek, "Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 30'a yakın. İş bulma ümidi kalmamış olanlar da da dahil edildiğinde gerçek işsiz sayısı 7 milyonu geçiyor." dedi.





Bozkurt, geniş tanımlı işsizlik oranının Türkiye'de yüzde 23,1 olduğunu vurguladı.







Elif Esen ile Muhammet Cahit Şirin'in nikâh şahitliğini Erdoğan çifti yapmıştı.





Mayıs ayında TÜİK Başkanlığı'na, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel kalem müdiresi Elif Esen'in eşi Muhammet Cahit Şirin'in getirilmişti.





Şirin'den önce Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın sağ kolu diye nitelenen Yinal Yağan TÜİK'te başkanlık koltuğunda oturmuştu.





Yiğan gibi Şirin'in de istatistik konusunda ihtisasının olmaması siyasi talimatları yerine getirenlerin tercih edildiğini bir kere daha gözler önüne serdi.







