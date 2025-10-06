Masada kimler var? Gazze için ateşkes görüşmeleri Mısır’da yapılıyor

Hem Hamas hem de İsrail, Trump’ın çatışmaların sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Filistinli mahkumların salıverilmesini öngören planına olumlu yanıt vermişti.



Trump’ın planı Hamas’ın silahsızlandırılmasını ve İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesini öngörse de ii tarafta kendisiyle ilgili kısma sıcak bakmıyor. Netanyahu, rehineler serbest bırakılıncaya kadar askerlerin “Gazze’nin derinliklerinde” kalacağını söyledi.



Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Hamas ve dünya genelindeki dostlarımızla yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor. İlk aşamanın bu hafta tamamlanması gerektiği söyleniyor. Herkese HIZLI HAREKET ETMELERİNİ söylüyorum.” ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı, Mısır’daki görüşmelere damadı Jared Kushner ve Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff’u gönderdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, Trump’ın planını “kalıcı barış ve istikrarın doğru yolu” olarak niteledi.



Görüşmelerin ilk hedefi geçici ateşkes



Hamas’ın üst düzey isimlerinden Halil el Hayya, Mısır ve Katar’dan arabulucularla Kahire’de görüşeceğini, ardından Şarm el-Şeyh’teki toplantılara geçileceğini açıkladı. Hamas yetkilileri, pazarlıkların geçici bir ateşkes tarihinin belirlenmesine ve planın ilk aşamasının uygulanmasına odaklanacağını belirtti. Bu aşamada Gazze’de tutulan 47 rehinenin serbest bırakılması karşılığında yüzlerce Filistinli mahkumun salıverilmesi planlanıyor.



Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, örgütün rehine takas sürecinde “her an hazır” olduğunu ve insani yardımların “tam kapasiteyle yeniden başlaması” gerektiğini söyledi.



Gazze’de çatışmalar sürüyor



Bugün Gazze’de bir dizi patlama ve duman yükseldiği görüldü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CBS’e yaptığı açıklamada, “Rehineler bombardıman altında serbest bırakılamaz, bu yüzden saldırılar durmalı.” dedi.



Hamas’a yakın bir kaynak, örgütün “İsrail bombardımanının durması ve ordunun Gazze kentinden çekilmesiyle eşzamanlı olarak” askeri faaliyetlerini durduracağını belirtti. Ancak İsrail ordusu, ateşkes başarısız olursa “savaşın devam edeceğini” duyurdu.



Gazze’nin geleceğinde Hamas yok



Trump’ın yol haritasına göre Hamas ve diğer silahlı gruplar, Gazze’nin yönetiminde rol almayacak. Geçiş sürecini, Trump’ın başında bulunacağı “teknokratik bir otorite” denetleyecek.



Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısında 1.219 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail’in misilleme operasyonlarında ise 67 binden fazla Filistinli öldü. BM ve dünyanın önde gelen uluslararası hukuk uzmanları, İsrail’in 2 yıldır yapmış olduğu saldırıları soykırım olarak değerlendiriyor.



Gazze’deki sivil savunma ekipleri, pazar günü yapılan İsrail saldırılarında en az 20 kişinin öldüğünü bildirdi.

