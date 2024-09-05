Samanyolu Haber /Gündem / Masadaki son anketi böyle duyurdu: Özgür Özel Erdoğan’a meydan okuyor /05 Eylül 2024 09:08

Masadaki son anketi böyle duyurdu: Özgür Özel Erdoğan’a meydan okuyor

MetroPOLL Araştırma'nın “Liderlerin görev onayı” anketini Özer Sencar sosyal medya hesabından "Özgür Özel Erdoğan’a meydan okuyor" ifadeleri ile duyurdu.

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MetroPOLL Araştırma'nın yapmış olduğu “Liderlerin görev onayı” anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre 31 Mart yerel seçimlerini takip eden ayların dikkate alındığı ankette CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde yer aldığı görüldü.

Özer Sencar anketi sosyal medya hesabından "Özgür Özel Erdoğan’a meydan okuyor" ifadeleri ile duyurdu.

Ankete göre 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Özel'in seçmenleri karşısında görev onayı 43,3-54,9 bandında yer alırken Erdoğan'ın seçmenleri karşısında görev onayı ise 38,1-43,9 bandında yer aldı.

İki liderin temmuz ayındaki farkı ise dikkat çekti. Erdoğan temmuz ayında seçmenlerinden yüzde 38,1 görev onayı alırken CHP lideri Özel yüzde 52,5 görev onayı aldı.
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