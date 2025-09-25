MASAK’a süper yetki: Banka hesaplarına anında el koyabilecek

Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının engellenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni yetkiler tanımlanıyor. Yapılacak yasal düzenleme ile şüpheli hesap hareketlerinde anlık izleme sistemi devreye girecek ve gerekli görüldüğünde hesapların hemen dondurulması sağlanacak.





11. YARGI PAKETİ’NDE YER ALACAK

NTV’nin haberine göre, söz konusu teklif Meclis’in yeni yasama döneminde gündeme gelecek ve 11. Yargı Paketi içinde yer alacak.





Türkiye’nin üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara parayla mücadele kapsamında açıklanan yeni kriterler de MASAK mevzuatına dahil edilecek.





HESAPLAR YAKINDAN İZLENECEK

Yeni düzenleme kapsamında, banka hesaplarında olağandışı hareketlilikler MASAK tarafından sıkı bir takibe alınacak. “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un şüpheli işlem bildirimine ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılacak. Ayrıca, bilgi ve belge paylaşımına dair maddeler de anlık takibi kolaylaştıracak şekilde revize edilecek.





ANINDA MÜDAHALE YETKİSİ

MASAK’a, gelişmiş teknolojilerden yararlanarak, bankalar ve finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale etme yetkisi verilecek. Bu sayede mali denetimlerin kapsamı genişletilerek, kara para aklamayla daha etkin mücadele edilecek.





HESAP DONDURMA İÇİN HUKUKİ ZEMİN

Kaynağı açıklanamayan ya da kişi ve kurumların mali gücünü aşan hesap hareketlerinde anlık izleme devreye alınacak. Gerekli durumlarda ise hesapların derhal dondurulabilmesi için yasal zemin oluşturulacak. Teklifin ekim ayı içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.