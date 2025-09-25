Samanyolu Haber /Gündem / MASAK’a süper yetki: Banka hesaplarına anında el koyabilecek /25 Eylül 2025 13:30

MASAK’a süper yetki: Banka hesaplarına anında el koyabilecek

Kara para ile mücadele gerekçesi ile MASAK'a yeni yetkiler verilmesi için yasa teklifi geliyor.

Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının engellenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni yetkiler tanımlanıyor. Yapılacak yasal düzenleme ile şüpheli hesap hareketlerinde anlık izleme sistemi devreye girecek ve gerekli görüldüğünde hesapların hemen dondurulması sağlanacak.

11. YARGI PAKETİ’NDE YER ALACAK
NTV’nin haberine göre, söz konusu teklif Meclis’in yeni yasama döneminde gündeme gelecek ve 11. Yargı Paketi içinde yer alacak.

Türkiye’nin üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara parayla mücadele kapsamında açıklanan yeni kriterler de MASAK mevzuatına dahil edilecek.

HESAPLAR YAKINDAN İZLENECEK
Yeni düzenleme kapsamında, banka hesaplarında olağandışı hareketlilikler MASAK tarafından sıkı bir takibe alınacak. “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un şüpheli işlem bildirimine ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılacak. Ayrıca, bilgi ve belge paylaşımına dair maddeler de anlık takibi kolaylaştıracak şekilde revize edilecek.

ANINDA MÜDAHALE YETKİSİ
MASAK’a, gelişmiş teknolojilerden yararlanarak, bankalar ve finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale etme yetkisi verilecek. Bu sayede mali denetimlerin kapsamı genişletilerek, kara para aklamayla daha etkin mücadele edilecek.

HESAP DONDURMA İÇİN HUKUKİ ZEMİN
Kaynağı açıklanamayan ya da kişi ve kurumların mali gücünü aşan hesap hareketlerinde anlık izleme devreye alınacak. Gerekli durumlarda ise hesapların derhal dondurulabilmesi için yasal zemin oluşturulacak. Teklifin ekim ayı içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.
