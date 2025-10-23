MASAK’ın yetkileri genişliyor: İçinde yok yok!

Düzenlemenin içeriği özetle şöyle:





AKP’li kurmaylar ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.Yaklaşık 20 maddelik taslak; yasadışı bahis ve uyuşturucudan elde edilen kara paranın aklanması ve her türlü yasadışı faaliyetten elde edilen mal varlığına yönelik idari ve cezai yönden soruşturma açısından yeni uygulamaları içeriyor.¦ Kara para aklayanlara yönelik idari ve hapis cezaları artırılacak.¦ Sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarında takip süreçleri hızlandırılacak.¦ Banka ile Finans kuruluşlarındaki hesaplar bir dizi takip kriterine tabi tutulacak.¦ Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun olağan dışı maddi gücü takibe alınacak.¦ Banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi MASAK’a verilecek. Anlık izleme sistemi ile şüpheli hesap hareketleri dondurulacak.¦ Mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.¦ Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının cezaları artırılacak.