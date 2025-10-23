Samanyolu Haber /Gündem / MASAK’ın yetkileri genişliyor: İçinde yok yok! /23 Ekim 2025 18:05

MASAK’ın yetkileri genişliyor: İçinde yok yok!

Banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi MASAK’a verilecek. Anlık izleme sistemi ile şüpheli hesap hareketleri dondurulacak.

AKP’li kurmaylar ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.

Yaklaşık 20 maddelik taslak; yasadışı bahis ve uyuşturucudan elde edilen kara paranın aklanması ve her türlü yasadışı faaliyetten elde edilen mal varlığına yönelik idari ve cezai yönden soruşturma açısından yeni uygulamaları içeriyor.

Düzenlemenin içeriği özetle şöyle:

BANKA HESAPLARINI ANINDA DONDURMA YETKİSİ

¦ Kara para aklayanlara yönelik idari ve hapis cezaları artırılacak.

¦ Sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarında takip süreçleri hızlandırılacak.

¦ Banka ile Finans kuruluşlarındaki hesaplar bir dizi takip kriterine tabi tutulacak.

¦ Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun olağan dışı maddi gücü takibe alınacak.

¦ Banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi MASAK’a verilecek. Anlık izleme sistemi ile şüpheli hesap hareketleri dondurulacak.

¦ Mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.

¦ Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının cezaları artırılacak.
